Бурятия спасает Байкал: Монголии предложили альтернативу строительства ГЭС

Улан-Удэ, , 11:10 — REGNUM В качестве альтернативы строительства ГЭС на Селенге Бурятия может поставлять электроэнергию в Монголию. Это предложение прозвучало на рабочей встрече и. о. главы Бурятии Алексея Цыденова с врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадимом Никаноровым и государственным секретарем министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмидом Цэнгэлом.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 августа, в республиканском правительстве, на встрече стороны обсудили альтернативные варианты электроэнергетического обеспечения Монголии.

Напомним, с помощью строительства крупных ГЭС в бассейне реки Селенги Монголия рассчитывает обрести энергетическую независимость и таким образом улучшить своё экономическое положение. Селенга протекает на территории Монголии и России, впадает в Байкал и обеспечивает до половины ежегодного притока воды в озеро. По мнению ряда экологов, строительство монгольских ГЭС в бассейне Селенги крайне негативно повлияет на уникальное озеро.

«Мы понимаем, что строительство ГЭС на реке Селенга необходимо для решения вопросов развития Монголии и обеспечения новых производств электроэнергией. У нас есть альтернативный вариант — поставка электроэнергии из Бурятии. Во-первых, это будет значительно выгоднее, чем стоимость электроэнергии, получаемой от ГЭС. Во-вторых, у нас уже сейчас есть профицит электроэнергии в регионе, поэтому проблем с поставками не будет никаких», — сказал врио главы Бурятии Алексей Цыденов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день уже есть инвестор, который готов вложить собственные средства в строительство линий электропередач:

«Объём строительства электропередач примерно такой же, как при строительстве ГЭС, но объёмы инвестиций гораздо ниже и в итоге не будет долговой зависимости от кредиторов. При этом у нас уже есть инвестор со своим финансированием, который готов начать работы по строительству линий электропередач. Сейчас надо всё детально просчитать, так как главное для всех сторон — это экономическая эффективность. Также необходимо рассмотреть юридические обязательства по стабильности поставки электроэнергии. В этом плане мы можем выйти на межправительственные соглашения, в которых пропишем условия стабильности поставок. Таким образом, мы решим сразу три вопроса — объём, цена и безопасность. Предлагаю данный вариант плодотворно проработать».

По словам врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов России Вадима Никанорова, переговоры с монгольскими коллегами продолжатся.

«Думаю, что мы ещё раз переговорим об этом и доложим правительству Российской Федерации о вариантах, которые предлагает как российская, так и монгольская сторона», — отметил Вадим Никаноров.

В свою очередь, государственный секретарь министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмид Цэнгэл согласился рассмотреть предложенный Бурятией вариант.

«Такой вариант мы учтем. Пусть ученые начнут прорабатывать», — резюмировал Цэгмид Цэнгэл.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее власти Монголии заверили, что страна приступит к строительству ГЭС на Селенге только в том случае, если учёные придут к заключению, что негативного эффекта не будет. Уточнялось, что в настоящее время обсуждается создание совместной исследовательской группы для анализа возможных последствий для экологии Байкала от строительства ГЭС.

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По словам эколога Александра Колотова, речь идёт о планах Монголии по строительству трех ГЭС. По двум из них (Шурэн и Орхон) прошли общественные слушания в России, а точнее в Иркутской области и в Бурятии. Присутствующие на слушаниях местные жители в большинстве своем выразили уверенность в том, что ГЭС на Селенге строить нельзя, ведь это может обернуться катастрофой для Байкала, и без того испытывающего маловодный период.

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