Путин прибыл в Байкальский природный заповедник

Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Байкальский природный заповедник в посёлке Танхой. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Бурятии.

Уточняется, что глава государства приземлился на площадке визит-центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника на вертолёте.

В совещании также примут участие полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, врио главы Бурятии Алексей Цыденов и другие.

Путин осмотрел выставку визит-центра и принял участие в запуске молоди байкальского омуля. Сейчас президент проводит рабочее совещание по теме экологии Байкала. После этого будут обсуждаться проблемы лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прилетел в столицу Бурятии Улан-Удэ из Амурской области, где посетил строящийся Амурский газоперерабатывающий завод и Нижне-Бурейскую ГЭС, а также провел совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

В Бурятии глава государства планирует заняться проблемами Байкала и провести рабочие встречи с главами сибирских регионов, которые пострадали от лесных пожаров.

Напомним, весной 2017 года в Бурятии огнём было уничтожено 20 жилых домов, в которых проживало 20 семей; в Красноярском крае сгорело 166 жилых домов, пострадало 245 семей; в Иркутской области уничтожено 132 жилых дома, в которых проживало 147 семей. В настоящее время в регионах принимаются меры по решению жилищных вопросов пострадавших, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 августа, в Сибирском окружном информационном центре.

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