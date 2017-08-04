Путин поручил Генпрокуратуре проверить ситуацию вокруг озера Байкал

Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить незаконную и экологически вредную деятельность на территории озера Байкал. Об этом он заявил сегодня, 4 августа, на совещании по вопросам экологического развития байкальской территории в поселке Танхой в Бурятии, передает Интрефакс.

По его словам, «нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса. В том числе разрабатывать варианты софинансирования экологоориентированных проектов. С особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жёсткого контроля».

«В этой связи прошу Генеральную прокуратуру проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности», — заявил Путин.

«Хочу это подчеркнуть. Не все подряд проверять. Здесь тоже меру нужно знать. А именно незаконную и экологически вредную деятельность. И принять соответствующие меры», — уточнил президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа президент РФ находится с рабочим визитом в Бурятии. В Бурятии глава государства планирует заняться проблемами Байкала и провести рабочие встречи с главами сибирских регионов, которые пострадали от лесных пожаров.

Напомним, 3 августа Путин прилетел в столицу Бурятии Улан-Удэ из Амурской области, где посетил строящийся Амурский газоперерабатывающий завод и Нижне-Бурейскую ГЭС, а также провел совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

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