«Афганистан не хочет казаться беспомощным»: объявлен антитеррор

Кабул, 3 августа 2017, 21:14 — REGNUM Силы безопасности Афганистана ликвидировали более 150 боевиков в результате крупной антитеррористической операции, проходившей на территории всей страны, 3 августа сообщает Anadolu.
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В оборонном ведомстве Афганистана заявили, что сухопутные и воздушные силы ликвидировали 124 боевика. Антитеррористические операции прошли в 15 провинциях.
Разведслужба Афганистана провела 18 спецопераций, в результате которых ликвидированы 68 террористов, согласно заявлению национального директората безопасности (НДБ).
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«Пока США заняты разработкой новой стратегии действий в Афганистане, в Кабуле стремятся убедить Вашингтон в том, что оборонное ведомство Афганистана способно эффективно бороться с террористами», — заявил военный аналитик Мохаммад Ариф.
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Напомним, 3 августа талибы заявили об убийстве 32 сотрудников сил безопасности Афганистана и нападении на шесть постов охраны.
В прошлом месяце правительственным силам удалось отбросить талибов и вернуть контроль над районом Нава в провинции Гильменд.
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