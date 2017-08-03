ДНР: Предоставление Украине оружия США – это срыв Минских соглашений

Донецк, , 15:46 — REGNUM Возможные поставки Соединенными Штатами оружия Украине — это срыв Минских соглашений, заявил 3 августа глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, сообщает Донецкое агентство новостей.

По его словам, любые поставки Украине летального оружия Соединенными Штатами, если таковые последуют, немедленно будут расценены как попытка сорвать переговоры в формате «нормандской четверки» и Минские соглашения.

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Захарченко добавил, что попытка поставок оружия на Украину США уже была в 2015 году. Тогда ополченцы перехватили в аэропорту американское оружие, предназначенное для солдат ВСУ.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal написала о том, что у Госдепа США и Пентагона готов план поставок вооружения на Украину. В частности, речь шла о ракетных комплексах Javelin, противотанковых установках и средствах противовоздушной обороны.

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