США: Поставки оружия Украине не приведут к эскалации войны в Донбассе

Киев, , 14:23 — REGNUM США должны поставить Украине оборонительное вооружение, несмотря на угрозы Кремля о том, что это приведет к эскалации боевых действий в Донбассе. Об этом заявил специальный представитель Госдепа США в Украине Курт Волкер в интервью изданию «Настоящее время».

Он напомнил, что администрация президента Барака Обамы так и не передала Украине оборонительное вооружение. «…администрация Обамы так и не поставила Украине оборонительное оружие. Обе палаты Конгресса утвердили, но администрация Обамы так этого и не сделала. Новая администрация, администрация Трампа сейчас проверяет, на какой стадии оставила этот вопрос администрация Обамы, и решает, нужно ли предоставлять Украине оборонительное оружие или нет», — сказал Волкер.

Также в этом интервью он заявил, что Российская Федерация «разместила на территории Украины больше танков, чеместь у всех стран Западной Европы, вместе взятых».

«Что касается последствий — я слышу эти аргументы — про то, что это может спровоцировать Россию, или простимулирует Украину атаковать. Эти аргументы просто неправильные. Во-первых, Россия уже находится на Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент», — отмечает спецпредставитель Вашингтона в Киеве.

Он сообщил, что возможная поставка американского вооружения позволит Украине защитить себя от возможной активизации агрессии.

«И у границ Украины сосредоточен еще больший контингент. У России есть полное право это делать. Это ее территория, и они могут размещать там столько военных, сколько хотят. Так что это никак не спровоцирует Россию сделать что-то, чего они еще не сделали. И это никак не сможет изменить баланс сил. Если мы примем такое решение, это даст Украине возможность защитить себя в том случае, если Россия предпримет дальнейшие шаги на украинской территории. Россия говорит, что не делает ничего такого и не собирается этого делать. И если это так, то поставка защитных вооружений не несет тогда ни для кого никакого риска», — пояснил Волкер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевичзаявил, что Российская Федерация выступает против поставок любого вида оружия Украине, будь то летальное или оборонительное.

По его словам, президент УкраиныПетр Порошенко «изрядно лукавит», говоря о том, что просит у США оборонительное, а не летальное оружие. «Как военный человек скажу, что сегодня само понятие «оборонительное оружие» весьма относительно», — сказал Клинцевич. «Позиция Россия абсолютно определенна: мы категорически против поставок оружия в страну, где идет гражданская война», — заявил Клинцевич.

Кроме того, уполномоченный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилинзаявил, что передача Украине оборонительных вооружений США может привести к обострению военного конфликта в Донбассе.

«К сожалению, вопрос поставок вооружения Украине со стороны США поднимается далеко не первый раз. Положительное решение этого вопроса приведет лишь к обострению ситуации на линии соприкосновения и эскалации конфликта в целом», — прогнозирует Пушилин.

Он считает, что заявления спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможных поставках оружия ВСУ расходятся с ранее заявленной позицией Вашингтона в части поддержки процесса урегулирования конфликта в Донбассе.