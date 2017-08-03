«Не выметет ли «новая метла» из Белого дома и президента?»

Мадрид, , 14:00 — REGNUM «Джон Келли наведет порядок в Белом доме «железной рукой», — сообщает из Нью-Йорка корреспондент испанской El Mundo Каролина Мартин. — Первое же появление отставного генерала на новом для него рабочем месте показало, что в администрации, наконец, прекратится культивируемый в течение полугода хаос и будет установлен военный порядок. Подтвердила это впечатление и пресс-секретарь президента Сара Сандерс, заявившая, что Келли, имеющий за плечами 45-летнюю карьеру офицера, «будет просто абсолютным совершенством» на своем новом посту».

Журналистка отмечает, что Келли уже продемонстрировал основу нового порядка, поставив всех желающих получить «доступ к телу» президента, должны пройти через шефа кабинета. В порядке живой очереди. Распоряжение касается и обязательно к исполнению для всех, включая дочь Трампа Иванку и зятя Джареда Кушнера.

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«До Келли Белый дом был похож на курятник с его беспорядочным кудахтаньем и вечными петушиными боями, теперь же он должен превратиться в казарму, где все по линии и по приказу, отдаваемому громким командным голосом», — цитирует Мартин коллег из Wаshington Post.

«Джон Келли — не первый генерал на этом посту в истории Америки. В мае 1973 — сентябре 1974 гг. эту роль играл Александр Хейг при Ричарде Никсоне», напоминает корреспондент испанской газеты. И, выдержав паузу, добавляет: «Это было самое сложное для президента время — месяцы Уотергейтского скандала».

Поставленная после приведенной выше фразы точка на самом деле воспринимается как многоточие и намек на возможный импичмент.

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