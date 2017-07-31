The New York Times: Трамп выгнал из Белого дома Энтони Скарамуччи

Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уволил с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи по требованию нового руководителя аппарата Белого дома Джона Келли. Об этом сегодня, 31 июля, пишет The New York Timesсо ссылкой на три источника близких к администрации.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Также не уточняется, займёт ли Скарамуччи какую-нибудь другую должность или покинет администрацию Трампа насовсем.

Напомним, в администрации Трампа началась кадровая чехарда.

Сперва (21 июля) последовало довольно странное увольнение пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Ходили слухи, что он не согласен с некоторыми назначениями, которые навязывает ему Трамп, а сам президент недоволен тем, что утечки из Белого дома продолжаются. В частности, речь шла о том, что Спайсер не согласен с назначением Скарамуччи на пост директора по коммуникациям.

22 июля Трамп официальноназначилСкарамуччи на пост директора по коммуникациям Белого дома.

Место пресс-секретаря досталось Саре Сандерс, которая была заместительным Спайсера.

27 июля свой пост покинул глава аппарата Белого дома Райнс Прибус. Он заявил, что Трамп намерен изменить свой внутриполитический курс, а также выразил несогласие с некоторыми кадровыми назначениями.

Главой аппарата Белого дома стал Джон Келли.

28 июля в СМИ появилась информация о том, что Скарамуччии в разговоре с журналистов обругал своих коллег по администрации Трампа.

Стоит отметить, что до назначения в администрацию Скарамуччи критиковал Трампа в Twitter. Сразу после назначения он удалил все критические высказывания в адрес президента.

И вот теперь сообщается, что Трамп увольняет Скарамуччи по требованию Келли.

Ранее сегодня, 31 июля, Трамп заявил, что никакого хаоса в Белом доме нет.

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