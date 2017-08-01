Белый дом: Трамп никуда не денется — закон о санкциях подпишет

Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп ещё не подписал закон о расширении санкций против России, Ирана и КНДР, но обязательно подпишет, заявила 1 августа журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Пока не подписал, но, как и заявлялось на этой неделе, он это обязательно сделает», — сообщила Сара Сандерс.

По словам официального представителя Белого дома, президент Трамп пока еще не закончил изучение этого документа, поэтому продолжается процесс его рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении санкций против Российской Федерации, Ирана и Северной Кореи.

Законопроект об ужесточении санкций против России 28 июля поступил на подпись президенту США.

Стоит отметить, что в законопроекте отдельно указано намерение Вашингтона воспрепятствовать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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