«Единую Россию» на выборы в Тверскую гордуму поведет Игорь Руденя

Тверь, , 13:23 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил муниципальный список «Единой России» на выборах депутатов Тверской городской Думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 июля в пресс-службе правительства региона. Решение было принято на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия».

Заседание открыл губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что на предстоящих выборах тверским «единороссам» необходимо подтвердить репутацию партии, получившей высокое доверие жителей региона в Единый день голосования в сентябре прошлого года. Для этого в первую очередь надо развивать механизмы обратной связи с избирателями.

«В муниципальную часть списка должны войти кандидаты, имеющие личный положительный опыт работы на территории Твери. Мы должны показывать уверенный стиль управления. Самое главное — наша репутация должна быть на очень высоком уровне», — обратился Игорь Руденя к однопартийцам.

По мнению главы региона, необходимыми условиями успешного участия «Единой России» в выборах являются открытость избирательной компании и понятные механизмы реализации предвыборных обязательств.

По итогам голосования список кандидатов «Единой России» на выборы в Тверскую городскую думу возглавил губернатор Игорь Руденя. Также в первую тройку вошли секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», ректор Тверской государственной сельскохозяйственной академии, депутат Тверской городской думы Олег Балаян, и председатель областной общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл» Светлана Козлова.

«Столица должна развиваться более динамично, по уровню комфорта и по уровню инфраструктуры, образования, здравоохранения она должна быть лидером в тверском регионе. Тверская городская Дума — это идеологи, которые будут формировать и развивать эти направления», — прокомментировал Игорь Руденя значимость выборов в Твери по итогам голосования.

Олег Балаян высказал надежду, что в гордуме удастся сделать очень многое. Светлана Козлова отметила, что рассчитывает реализовать свою мечту — сделать город комфортным и доступным для всех жителей.

Полный муниципальный партийный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам будет принят вечером 18 июля на конференции Тверского городского отделения партии «Единая Россия».

Выборы депутатов Тверской городской думы состоятся 10 сентября, в единый день голосования. Согласно регламенту, в состав гордумы входят 33 депутатов (на данный момент 27). В конце апреля Тверская гордума утвердила выделение средств на проведение выборов парламента: стоимость их определили в 20 млн рублей.

Всего 10 сентября в Тверской области запланировано проведение 47 избирательных кампаний, в ходе которых подлежат замещению 426 депутатских мандатов.