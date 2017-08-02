Монгольские ГЭС на Селенге: «климатическая риторика» в качестве прикрытия

Улан-Удэ, , 12:56 — REGNUM Договорённости, достигнутые в Улан-Удэ в ходе совещания уполномоченных правительств России и Монголии по охране и использованию трансграничных вод, казалось бы, должны внушать оптимизм защитникам озера Байкал.

В частности, в ходе совещания стало известно, что Россия и Монголия договорились о создании экспертной группы, которая займётся оценкой последствий строительства ГЭС на Селенге — реке, впадающей в Байкал и обеспечивающей до половины ежегодного притока воды в уникальное озеро. Уполномоченный правительства Монголии, государственный секретарь министерства окружающей среды и туризма Цэгмид Цэнгэл подтвердил, что решение о строительстве пока не принято. По его словам, оно «будет принято только после получения исследования учёных».

Однако в ходе совещания Цэгмид Цэнгэл позволил себе весьма интересное высказывание о том, что возможность строительства ГЭС рассматривается в целях «предотвращения катастрофы»:

«Как вы заметили, последние столетия идёт глобальное потепление, особенно в Монголии. Это ведёт к тому, что вечные ледяные шапки горных вершин Монголии тают. Если ледники исчезнут, то уровень Селенги упадёт. Для предотвращения катастрофы и рассматривается возможность строительства ГЭС, чтобы можно было создать водохранилище».

Комментируя заявление представителя Монголии о «предотвращении катастрофы», российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов задаётся вопросом: «А каким образом строительство водохранилища поможет сохранить водность Селенги после таяния ледников?». По его словам, водохранилище может помочь только распределить водный сток, сделать его более равномерным в годовой перспективе.

«Подбор аргументации монгольской стороной поражает. Изобретается множество причин необходимости строительства ГЭС именно здесь и сейчас. Теперь в ход пошёл аргумент о таянии ледников. Представим, что так оно и есть. Но ведь Всемирный банк финансирует подготовку документации по монгольским ГЭС для развития инфраструктуры горнорудной промышленности Монголии, а не для борьбы с изменением климата. Очевидно, что если ГЭС предназначается для «климатических» целей, то тогда необходимо пересчитывать все её параметры под эту новую задачу. А пока получается так, что есть желание построить ГЭС для водоснабжения горнорудных компаний и массовой добычи полезных ископаемых, а в качестве прикрытия использовать климатическую риторику и прочие, якобы, очень благие намерения», — сказал эколог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, стремление Монголии построить ГЭС в бассейне Селенги вызывает тревогу у ряда российских экологов. По их мнению, это может привести к непоправимым последствиям для уникального озера Байкал, и без того испытывающего маловодный период.

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Весной 2017 года в Бурятии и Иркутской области состоялись общественные слушания по проектам строительства монгольских ГЭС. Подавляющее большинство местных жителей, принимавших участие в слушаниях, высказались против строительства этих сооружений в бассейне Селенги.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Бурятии Алексей Цыденов заявил, что Бурятия готова предложить Монголии альтернативу — поставки электроэнергии из республики в необходимых объемах и по конкурентной цене.

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