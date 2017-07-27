Врио главы Бурятии сделал заявление по поводу ГЭС Монголии

Улан-Удэ, , 15:26 — REGNUM В Улан-Удэ продолжает работу международный форум «Байкал как участок всемирного природного наследия: 20 лет спустя». В ходе форума 27 июля врио главы Бурятии Алексей Цыденов заявил, что настаивает на тщательном изучении возможных последствий строительства ГЭС на Селенге в Монголии.

По его мнению, проект строительства ГЭС требует дополнительного исследования на предмет его влияния на экологию Байкала.

Врио главы региона поблагодарил участников форума за внимание к проблемам Байкала, среди которых необходимость поправок в нормативных актах, ликвидация ущерба прибайкальской территории, а также необходимость изучения возможных негативных последствий строительства монгольской ГЭС на притоке Байкала — Селенге.

«Безусловно, нужно сохранить режим водопользования Байкала и не наносить ущерб Байкалу за счет техногенного воздействия. Я имею в виду проект строительства ГЭС на Селенге, который требует дополнительного, очень тщательного исследования по его влиянию на экологию Байкала, на долгосрочные последствия», — сказал и. о. главы региона.

Алексей Цыденов подчеркнул, что Бурятия готова предложить Монголии альтернативу — поставки электроэнергии из республики в необходимых объемах и по конкурентной цене.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Монголия планирует построить гидроэлектростанцию на реке Селенга — крупнейшем притоке озера Байкал. По мнению ряда экологов, реализация проекта приведет к катастрофическим последствиям для экосистемы озера. Эту позицию разделают жители Иркутской области и Бурятии. Своё мнение по этому поводу они высказали на публичных слушаниях по проектам строительства ГЭС, состоявшихся весной 2017 года.

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«Если сравнить состояние озера Байкал пять-десять лет назад и текущее, то вряд ли мы можем говорить, что оно улучшается. Предварительные расчёты говорят о том, что присутствие такого серьёзного технологического сооружения, как гидростанция, может привести к достаточно серьёзным последствиям для озера, поэтому все, кто с уважением относится к озеру Байкал, не поддерживает этот проект», — прокомментировал зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы Владимир Панов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за счет строительства ГЭС Монголия рассчитывает обрести энергетическую независимость и таким образом улучшить своё экономическое положение.

По словам эколога Александра Колотова, комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе 41 сессии в Кракове (Польша) поддержал решения, принятые ранее и касающиеся планов строительства Монголией гидроэлектростанций в бассейне реки Селенги. В принятой резолюции ЮНЕСКО настаивает на проведении совместной российско-монгольской трансграничной стратегической экологической оценки (СЭО) для любых проектов в области гидроэнергетики и использования водных ресурсов, которые могут оказать потенциальное воздействие на Байкал.

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