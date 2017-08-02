Российский министр подал в отставку из-за клеветы

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 20 июля Чернов обратился к Керенскому с письмом, в котором просит принять его отставку, вызванную недавней клеветой в его адрес. «Временное правительство признало всю законность желания Чернова» и освободило его от обязанностей члена правительства. Вместе с тем решено, что пост министра земледелия пока не будет никем замещен и во главе министерства будет стоять нынешний его управляющий Вихляев.

Керенский обратился с письмом к Набокову, Кишкину и Астрову, где говорит, что так как «Временное правительство облечено всей полнотой власти и не отвечает ни перед какими общественными организациями или партиями», то он не видит препятствий для вхождения их в состав правителсьтва, которое в деятельности своей неизменно будет руководиться теми положениями, которые изложены в его предыдущих декларациях. Поэтому «еще раз повторяю вам свое предложение войти в состав Временного правительства».

В ответ на письмо Керенского Набоков, Новгородцев и Астров написали, что деятельность правительства, следующая имеющимся декларациям, для них неприемлема, и они отказываются от вступления в кабинет.

Некрасов сообщил представителям партий, что переговоры с кадетами прерваны окончательно, так как они выставили требование о пересмотре декларации 8 июля.

Читайте также: В России начались политические репрессии

Временное правительство утвердило часть первую Положения о выборах в Учредительное собрание.

«Известия» пишут о назначении Савинкова товарищем военного министра и о назначении командующим войсками Петроградского военного округа казачьего генерала Васильковского.

Открылась 4-я сессия госкомитета по народному образованию. Докладчик от бюро Чарнолусский рассказал о судьбе многих проектов, принятых комитетом и похороненных в министерстве просвещения. Интересные данные он сообщил о препятствиях, чинимых синодальным ведомством переходу церковно-приходских школ в министерство народного просвещения.

На пленарном заседании ВЦИК и ИК ВСКД заслушивается доклад Розанова, члена делегации в Стокгольм, по вопросу о созыве Международной Социалистической Конференции. Он подробно останавливается на политическом положении и революционной борьбе в Германии.

«Германские социал-демократические партии большинства и меньшинства, австрийские и венгерские социалисты согласились участвовать в конференции… Далее мы обратились в Голландско-Скандинавский Комитет, явочным порядком заменивший Интернациональное Социалистическое Бюро. Это единственный нейтральный орган, на который можно было бы возложить технику созыва конференции. Переговоры с ним шли очень долго. Они очень недоверчиво отнеслись к инициативе Совета, так как они ранее нас собирались созвать конференцию и не хотели отказываться от своей инициативы. Они предложили нам созвать конференцию без определенной платформы, но мы на это не пошли, и, в конце концов, соглашение состоялось…

Что же касается Бернской комиссии — нейтрального органа партий циммервальдского направления, то она заявила, что до решения Бернской конференции окончательного ответа она дать не может.

От Англии и Франции ответа до моего отъезда не получено… Мы отложили конференцию до 14 августа».

После доклада собрание принимает резолюцию, предложенную меньшевиками. Указывая,

«что единственным средством ликвидировать войну в кратчайший срок является усиление согласованной борьбы за мир без аннексий и контрибуций… ВЦИК и ИК ВСКД поручают соединенному бюро:

принять самые энергичные меры к тому, чтобы созываемая в Стокгольме международная социалистическая конференция собралась в назначенный срок и чтобы устранены были все препятствия, которые правительства воюющих государств ставят для поездки делегатов социалистических партий (большинства и меньшинства);

Обратиться с новым воззванием к народам всего мира о том трагическом положении, в которое дальнейшее продолжение войны ставит народы Европы и особенно русскую революцию, в воззвании указать на необходимость всем народам воюющих стран добиваться от своих правительств вступить в переговоры о мире на основе формулы мира, провозглашенной Временным правительством».

В полночь получено сообщение о выходе Чернова из состава правительства. Сообщение это вызвало сильное волнение в собрании. Во втором часу ночи прибыли министры-социалисты: Церетели, Скобелев и Чернов.

Чернов заявляет, что последнее время о нем распространялся ряд «курьезных» слухов; он им значения не придавал. Но на этот раз о нем начали распространять слухи с ссылкой на изобличающие документы, находящиеся не то у Бурцева, не то у Щеголева. Тогда он счел необходимым выйти в отставку, чтобы потребовать к ответу всех клеветников. Так он и сделал, обратившись к Бурцеву и Щеголеву как к лицам, имеющим против него какие-то документы. Затем Чернов оглашает полученные от них ответы, из которых ясно, что ни один из них не принял ответственности за распространяемые слухи.

Далее, говорит Чернов, он обратился к правительству и потребовал немедленного постановления о срочном обследовании его деятельности и принятии того или иного решения.

Церетели отвечает, что Временное правительство немедленно примет все меры для выяснения всех источников клеветы против Чернова и придаст этому делу всенародную гласность. Вместе с тем правительство постановило, что пост министра земледелия временно остается свободным и никем не замещается, управление же министерством остается за товарищем министра земледелия Вихляевым.

По мотивам голосования выступают Троцкий и Мартов, которые заявляют, что они разделяют негодование большинства, но поводу гнусной клеветы против Чернова, но не могут одобрить его решения подать в отставку. Это создает прецедент, согласно которому достаточно будет всякой анонимной шайке бросить ком грязи в вождя революционной демократии, чтобы устранить его хотя бы временно из состава Временного правительства.

Большевики и меньшевики-интернационалисты вносят предложение о голосовании резолюции по частям. Первая часть, с выражением полного доверия Чернову, принимается. Троцкий вносит предложение о том, чтобы во второй части резолюции было указано, что Чернов должен остаться в министерстве, вопреки грязной клевете. Предложение отвергается.

Собрание делегатов 23 объединенных русских сибирских и латышских полков, входящих в состав Красной армии, вынесло резолюцию по поводу деятельности Временного правительства. В ней указывается на недопустимость восстановления смертной казни, ограничения солдатских организаций, ареста левых агитаторов, утяжеления наказаний и запрета митингов на фронте.

«Речь» пишет:

«Новый комендант Кронштадта Тырков встретил недружелюбное отношение со стороны Исполкома… Вступив в командование крепостью, Тырков приказал спустить на военных судах красные флаги и поднять Андреевские. На пароходах подняты национальные флаги. Офицеры и большая часть солдат одели погоны. Исполком постановил отправить во ВЦИК делегацию для выяснения вопроса о деятельности Тыркова».

На Якорной площади Кронштадта собрался митинг, который вынес постановление, требующее передачи власти Советам, отправки на фронт казаков наравне с жандармами и городовыми, отмены смертной казни, допущения делегатов в Царское Село для того, чтобы удостовериться, достаточно ли строго содержится Николай II, расформирования батальонов смерти, конфискации буржуазных газет и т. д.

Совет Рождественского района вынес резолюцию протеста против смертной казни и других контрреволюционных мер правительства.

В Москве собралась конференция железнодорожных профсоюзов, не допущенных с решающим голосом на съезд железнодорожников. Вынесен протест и решено созвать всероссийский съезд железнодорожных профсоюзов.

В Гельсингфорсе состоялось заседание Областного Комитета Совета по поводу роспуска сейма. Вынесена резолюция, выражающая подчинение этому указу.

18,19 и 20 июля происходили пленарные заседания Исполкома Всероссийского Центрального Совета профсоюзов. Выработано обращение к рабочим всего мира. Принята резолюция об участии и в Стокгольмской, и в Циммервальдской конференциях.

«Известия» пишут:

«Всероссийский съезд представителей рабочих и служащих заводов и портов морского ведомства вынес протест против выступлений членов Госдумы 18 июля. Съезд определенно усматривает концентрацию контрреволюционных сил в последних выступлениях членов бывшей Госдумы… [И выражает надежду], что Временное правительство примет все необходимые меры к прекращению подобного рода реакционных выступлений… Настал момент к роспуску бывшей Госдумы и Госсовета».