Назначен новый замглавы Службы национальной безопасности Узбекистана

Ташкент, , 12:02 — REGNUM В Узбекистане впервые обнародованы кадровые перестановки в руководстве Службы национальной безопасности, являющейся самой закрытой в стране структурой, передает корреспондент ИА REGNUM. Ранее общественность не знала имен и должностей руководителей СНБ, довольствуясь только слухами и случайными утечками информации.

Пресс-служба президента Узбекистана 31 июля опубликовала информацию о назначении заместителя председателя ведомства.

«В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан № ПП-3163 от 31 июля 2017 года Ташпулатов Шухрат Джумаевич назначен заместителем председателя Службы национальной безопасности Республики Узбекистан — начальником управления СНБ по Ташкентской области», — сообщает пресс-служба главы государства.

Это тоже является новостью, так как с советских времен заместитель председателя Службы национальной безопасности не совмещал этот пост с должностью руководителя службы по региону.

В настоящее время бессменным руководителем Службы национальной безопасности Узбекистана является Рустам Иноятов, занимающий эту должность с 1995 года. Наблюдателями он ранее рассматривался в качестве одного из возможных преемников первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

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