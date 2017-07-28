В Санкт-Петербурге задержаны организаторы теракта

Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Задержание группы выходцев из Центрально-азиатского региона по подозрению в подготовке теракта проведено в Санкт-Петербурге, сообщили 28 июля в пресс-службе ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 28 июля 2017 года задержана группа лиц в составе 7 человек, выходцев из Центрально-азиатского региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в г. Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования идут соответствующие мероприятия. В интересах следствия личности задержанных не разглашаются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман заявил, что в России за первое полугодие 2017 г. предотвращено 12 терактов. Всего их зарегистрировано 13.

Напомним, 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге произошел теракт, в результате которого погибли 13 человек, пострадали - 87. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалась кустарно изготовленная бомба.

По версии следствия, взрыв осуществил террорист-смертник. Теракт произошел днем, причем была обезврежена еще одна бомба, изготовленная, вероятно, теми же организаторами теракта.

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