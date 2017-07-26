В метро введут усиленные меры безопасности

Москва, , 05:02 — REGNUM Предложение по усилениям мер безопасности в метро готовят в Ространснадзор, сообщила журналистам Виктор Басаргин, глава ведомства.

По словам главы Ространснадзора, предложения готовятся в Минтранс, и уже частично оформлены. В частности, речь идет о мерах по предупреждению несанкционированных проникновений в метро.

Как уточнил Басаргин, после теракта в санкт-петербургском метро в апреле 2017 года российское правительство подписано постановление, утвердившее новое положение о безопасности метрополитена. Минувшая проверка работы метро проходила «уже по новым требованиям».

«При этом уже в рамках новых требований, отрабатывая их на профилактических мероприятиях, мы видим некоторые недостатки, и наши предложения уже частично сформулированы для Минтранса для внесения изменений, в том числе по актам несанкционированных проникновений и так далее», — отметил он.

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

От взрыва погибли 16 человек, еще 87 пострадали. Самодельные взрывные устройства террористы пронесли в метро, несмотря на действующие в метрополитене меры защиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин оспаривает заключение экспертов Ространснадзора о том, что у всех станций метро северной столицы есть проблемы с системой безопасности.

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