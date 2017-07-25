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Песков: Путин не принимал решения о введении санкций против Польши

Политика

25 июля Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам

Москва, 25 июля 2017, 15:07 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин, который определяет внешнюю политику страны по Конституции, не принимал каких-либо решений по инициативе Совета Федерации о введении санкций в отношении Польши. Об этом, как передает НТВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Глава государства, который определяет внешнюю политику РФ по Конституции, пока никаких решений не принимал и не озвучивал», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что инициатива Совфеда об ответных мерах по отношению к Польше нуждается в проработке в профильных комитетах верхней палаты парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам.

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Судьба советских военных памятников в Польше