Путина просят ввести санкции против Польши

Москва, , 11:43 — REGNUM Совет Федерации обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам. Об этом, как передает РИА «Новости», говорится в заявлении, принятом верхней палатой парламента.

«Нельзя забывать, — отмечают парламентарии. — Что благодаря победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан и остался жить на своей земле».

В частности, сенаторы просят главу государства поручить профильным ведомствам разработать предложения по возможным мерам в адрес Варшавы. Кроме того, в отношении польских парламентариев, выступивших инициаторами данного закона, рекомендуется ввести ограничения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, подразумевающие снос памятников советским солдатам, освобождавшим Польшу от нацистской оккупации.

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