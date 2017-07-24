Аль-Малики призвал Россию инвестировать в экономику Ирака

Москва, , 12:40 — REGNUM Инвесторам из Российской Федерации нужно вкладывать финансовые средства в экономику Ирака. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил вице-президент Ирака Нури аль-Малики на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Наш интерес в том, чтобы дружественная Россия присутствовала в Ираке, тем самым создавалось бы равновесие, — сказал аль-Малики. — Мы не хотим, чтобы это равновесие было нарушено и в политическом плане в пользу той или иной внешней стороны».

По его словам, официальный Багдад заинтересован в активном вовлечении РФ в иракские дела и сотрудничестве в сферах энергетики и торговли.

Напомним, 21 июля вице-президент Ирака Нури аль-Малики в интервью РИА «Новости» заявил, что позиция РФ по Сирии и Ближнему Востоку в целом помогла спасти регион от уничтожения.

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