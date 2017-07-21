Вице-президент Ирака: Ближний Восток был бы уничтожен, если бы не РФ

Багдад, , 12:30 — REGNUM Позиция Российской Федерации по Сирии и Ближнему Востоку в целом помогла спасти регион от уничтожения. Об этом заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики в интервью РИА «Новости».

"Без подхода РФ к сирийской проблеме, отличающегося от подхода США, пал бы режим в Сирии, благодаря этому активизировались бы террористы, изменилась бы карта региона», — рассказал вице-президент Ирака.

Аль-Малики пояснил, что падение Дамаска привело бы к активизации террористов и в итоге к падению Багдада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор самолеты РФ почти каждый день совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в Сирии.