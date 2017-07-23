El Mundo: Единственное успешное поле деятельности Трампа – Twitter

Вашингтон, , 15:03 — REGNUM

«41 исполненное действие, 54 провозглашенных обещаний, 58 президентских меморандума, 42 санкционных постановления, 991 твит — таковы итоги первых шести месяцев правления Дональда Трампа, — подсчитала нью-йоркский корреспондент испанской El Mundo Каролина Мартин. — Эти цифры могут создать впечатление, что работа была успешной. На деле же впечатление очень далеко от реальности».

«Громкие обещания «делать Америку великой» с первого дня президентства так ни чем и не обернулись. Ему до сих пор ни разу не удалось убедить Конгресс в принятии какого-то из разработанных его командой законов, — цитирует автор политолога университета Боулинг Грин Дэвида Джексона, анализирующего действия Трампа за 181 день правления. — За последние 70 лет ни один из президентов не имел столь низкого рейтинга — всего 36% населения поддерживающего первое лицо государства — по данным The Washington Post и ABC в начале июля».

«Трамп подписал меморандум о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, кое-как протолкнул частичное исполнение закона об ограничении въезда мусульман из шести стран в Америку, провалил попытки отменить Obamacare и не построил ни метра из 3000-километровой стены на границе с Мексикой, за которую еще и Мехико должно будет платить. «Ради величия Америки» Трамп отказался от подписания Парижского соглашения по климату, под которым стоят автографы глав 194 глав государств мира. Что у него действительно получается — это контакты с русскими, сведений о которых с каждым днем становится все больше», — резюмирует Каролина Мартин.

Читайте также: Лидер демократов в сенате Конгресса США: РФ не виновата в поражении Клинтон

Читайте ранее в этом сюжете: Трампа возмутила статья в WP о якобы встрече Сешнса с Кисляком