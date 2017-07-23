Лидер демократов в сенате Конгресса США: РФ не виновата в поражении Клинтон

Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Лидер Демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) призвал своих однопартийцев не винить Российскую Федерацию в поражении на президентских выборах 2016 года. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post, опубликованном 22 июля.

Шумер прямо заявил, что в проигрыше Хиллари Клинтон на выборах президента США демократы должны винить в первую очередь себя.

«Когда вы проигрываете кому-то, у кого 40-процентная популярность, вы не обвиняете других — Коми (бывший директор ФБР — ИА REGNUM ), Россию — вы вините себя», — заявил Шумер.

Сенатор подчеркнул, что демократам надо сделать выводы из поражения и стать более понятными избирателю.

«Так что же мы сделали не так? Люди не знали, что мы отстаиваем, мы были просто против Трампа. И до сих пор верят в это», — пояснил лидер демократического меньшинства в сенате.

Напомним, в июне 2017 года, проигравшая выборы Клинтон заявила, что она конечно же признает ответственность за все свои решения во время предвыборной кампании президента 2016 года, но всё равно считает, что в ходе той гонки она проиграла по вине Российской Федерации.

Клинтон, которая дважды пыталась избраться президентом США, считает, что в её последнем поражении виноват «колоссальный российский заговор». Не последнюю роль в её поражении сыграл ряд заявлений, сделанных прямо накануне выборов директором ФБР Джеймсом Коми, считает Клинтон.