В пунктах временного размещения (ПВР) ДНР проживают 2878 человек

Донецк, , 13:08 — REGNUM Омбудсмен ДНР опубликовала сегодня, 23 июля, данные о количестве вынужденных переселенцев, которые в результате войны на Донбассе оказались без жилья. Сообщается, что в пунктах временного размещения аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР (ПВР АУПЧ) проживает 1261 вынужденный переселенец, в том числе 247 несовершеннолетних детей.

Всего с начала военного конфликта было выдано 5161 направление на поселение в ПВР АУПЧ, из них 267 — в 2017 году.

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Сотрудники аппарата омбудсмена осуществляют еженедельный мониторинг ПВР с целью своевременного реагирование на различные нужды жителей. Аппарат делает все возможное, чтобы улучшить социально-бытовые условия людей, проживающих в ПВР.

В период работы аппарата за неделю, с 15 по 21 июля, по вопросам вынужденных переселенцев обратились 24 человека, 9 из которых были выданы направления на поселение в ПВР АУПЧ в Донецке.

На данный момент остается 1418 свободных мест для поселения вынужденных временных переселенцев. Из них в пунктах временного размещения по всей территории Донецкой Народной Республики (включая ПВР аппарата омбудсмена) — 1362 места, в ПВР аппарата Уполномоченного по правам человека — 448, в жилом фонде ДНР — 56 мест.

Напомним, на сегодня в Республике зарегистрировано 7963 вынужденных временных переселенца, в том числе 2068 детей возрастом до 18 лет. На территории Республики открыто 68 пунктов временного размещения, из них 57 функционируют, 11 остаются в резерве. В ПВР проживают 2878 человек, в том числе 566 несовершеннолетних детей, 5058 человек проживают в жилом фонде ДНР, в том числе 1502 несовершеннолетних ребенка возрастом до 18 лет.