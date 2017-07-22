«Каталонские сепаратисты рассчитывают на неожиданность, но Мадрид готов»

Мадрид, , 16:32 — REGNUM Испанское правительство разработало «тревожный план», реализация которого должна предотвратить раскол страны и потушить сепаратистские идеи Каталонии, сообщает информационно-аналитическое издание El Confidencial.

План должен быть запущен в работу 15 августа, сразу после того, как Испания отгуляет один из своих самых любимых праздников — Вознесение Девы Марии.

«Именно 15 августа каталонскому парламенту предстоит выйти из отпуска, чтобы, потратив неделю на приготовления, принять, наконец, официальное решение о проведении 1 октября референдума о независимости региона, — размышляет корреспондент издания Антонио Фернандес. — Не исключено, что в эти дни депутаты утвердят и «Закон о мгновенном переходе», который позволит им (по их мнению, разумеется) одним махом отказаться от подчинения испанской Конституции, а заодно и от автономного статуса, признав упомянутый выше нормативный акт «временно исполняющим обязанности Конституции Каталонии».

«В нормальных условиях, — подчеркивает журналист, — оппозиция обладает правом оспорить любой выдвигаемый проект. В случае с Каталонией этого не произойдет, поскольку этот же закон допускает скоропалительное принятие решений практически без обсуждений. Решение выйти из отпуска в середине августа, тщательно скрываемое сепаратистами, говорит только об одном: Каталония делает ставку на неожиданность, рассчитывает застать центр врасплох. Но тот, по всей видимости, информацию о готовящихся акциях получает. А предупрежден — значит, вооружен. Правительство Мариано Рахоя не раскрывает пока содержание противодействия проведению референдума, но это не значит, что программы у Мадрида нет».

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