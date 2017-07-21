Каталония: Тяга к независимости слабеет

Мадрид, , 15:24 — REGNUM «Доля населения, желающая отделения автономии от остальной Испании, заметно снижается, — пишет одно из ведущих изданий пиренейского королевства La Razón. — Менее чем за три месяца до предполагаемой [но еще пока не назначенной, — прим. ИА REGNUM ] даты референдума об обретении Каталонией независимости лишь 41,1% населения положительно относятся к этой идее».

Издание отмечает, что предыдущие «социальные замеры», проведенные Центром изучения общественного мнения при Женералитате [правительство Каталонии, — прим. ИА REGNUM ] в марте, свидетельствовали о том, что за независимость готовы голосовать 44,3%.

«Популярность сепаратистских идей падает», — констатирует La Razón.

Так или иначе, а тенденцию уменьшения количества желающих отделиться поддерживает и другая группа — подрастает число настроенных проголосовать за сохранение статус-кво: если в марте таких набиралось 48,5%, то в июле их уже 49,4%. Выросла и группа сомневающихся: таких три месяца назад было 5,5%, теперь же — 7,8%.

Анализируя результаты анкетирования, другое испанское издание, El Mundo, отмечает, что «столь низкого уровня поддержки идея независимости не имела с 2012 года».

Принять участие в референдуме, если он будет объявлен, собираются 67,2% избирателей.

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