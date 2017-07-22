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Обвинители Лулы Да Силвы не получат дополнительного времени для сбора улик

Политика

Судья считает, что нет оснований затягивать процесс слушания дела

Обвинители Лулы Да Силвы не получат дополнительного времени для сбора улик
Иллюстрация: Archive.government.ru
Лулу Да Силва

Бразилиа, 22 июля 2017, 15:09 — REGNUM  Бразильский судья Валлисней Де Соуза Оливейра, ведущий одно из дел экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы Да Силвы, отказал Народному министерству (Ministério Público do Brasil) в приостановке судебного разбирательства ради сбора доказательств виновности бывшего лидера Республики.

Как сообщает ведущее бразильское издание O Globo, заявители просили о паузе продолжительностью в 60 дней, за которую намеревались «найти недостающее» для подтверждения причастности бывшего президента к «международной торговле людьми, отмыванию денег, пассивной коррупции», также членстве в организованном преступном сообществе.

«Судья считает, что нет оснований затягивать процесс слушания дела, и выразил мнение, что необходимые доказательства могут быть найдены во время разбирательства в суде», — пишет корреспондент СМИ Андре Де Соуза.

Журналист отмечает, что, с одной стороны, это решение выгодно для Лулы, потому что свидетельствует о недостаточной доказательной базе, имеющейся в распоряжении стороны обвинения, а значит, увеличивает шансы Да Силвы на оправдательный вердикт. С другой стороны, увеличение времени на процесс тоже сыграло бы на руку бывшему президенту, который сохраняет возможность вновь претендовать на избрание главой государства: для Лулы достаточно дотянуть неподсудным до 15 августа 2018 года, когда заканчивается срок регистрации кандидатов в президенты.

Народное министерство Бразилии — орган, осуществляющий надзор за соблюдением законов в стране.

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