«Бразилия стала страной, где правят судьи, а не политики»

Бразилиа, , 13:52 — REGNUM

«Осуждение экс-президента Лулы, разворачивающийся процесс по обвинению в коррупции действующего президент Мишела Темера — наглядная демонстрация того, что фактически всеми процессами, и в первую очередь политическими, в южноамериканском гиганте заправляют прокуроры и судьи, — убежден журналист. — Бразилия задыхается от коррупции и ведение дел против этого зла развязывает руки судейским, которым народ готов разрешить все, лишь бы обещанная нормализация жизни состоялась».

Автор обращает внимание читателя на то, что «в последние годы в стране была задержана не одна сотня высокопоставленных госчиновников: министров, губернаторов, сенаторов, конгрессменов. И не одна тысяча проходит по делам в качестве предполагаемых соучастников в незаконной деятельности».

«Луис Инасиу Лула Да Силва стал первым экс-президентом страны, осужденным на реальный тюремный срок. Но далеко не последним, — уверен корреспондент.

Впрочем, отмечает он, бразильская политическая власть перед судебной еще не выкинула белый флаг. И свидетельством тому смещение жействующим главой государства Темером Генерального прокурора страны Родригу Жанота с занимаемого им поста через считанные дни после подачи высокопоставленным юристом ходатайства в Верховный Суд о возбуждении дела «о причастности к пассивной коррупции» президента страны.

«В Бразилии всегда считалось одним из главных показателей независимости прокуратуры от политической власти уважение к решениям, принимаемым генпрокурором. Впрочем, это было во времена, когда и прокурор был персоной доверия президента. Теперь же наступают иные времена, — размышляет Том Авенданьо. — Персону доверия номер один, вышедшую из доверия меняют на персону доверия номер два — заместителя генпрокурора республики Ракель Додж. Вряд ли позиция прокуратуры от этого изменится — у Додж не меньший опыт борьбы в коррупцией, чем у Жанота, но сегодня этот жест можно считать пощечиной тем судейским, которые считают, что они теперь в стране заправляют всем».

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