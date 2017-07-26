Выборы в Киргизии: почему так важно мнение России. И без «руки Кремля»

Бишкек, , 05:26 — REGNUM За три месяца до выборов президента Киргизии число кандидатов на главный пост страны превышает 20 человек, и есть вероятность, что их будет еще в 2,5 раза больше. Для сравнения, в предыдущие выборы готовность бороться за президентское кресло выразили 83 кандидата. О предвыборных раскладах пишет редактор ИА REGNUM Григорий Михайлов.

Двойка наиболее активных кандидатов — объявленным преемником действующего президента премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и глава партии «Республика» Омурбек Бабанов. Причем Жээнбекову приходится догонять: его соперник готовился к выборам несколько лет, старательно работая над своим образом в глазах будущего избирателя, — что и принесло ему (по последним данным на февраль сего года) симпатии 80% опрошенных граждан. К Жээнбекову в тот же период положительно относились 45%.

Особую значимость на этих выборах имеет тема России, в том числе — ее позиция по отношению к кандидатам. Кого особенно любят и ценят в Москве — один из важнейших пунктов соревнования между ведущими избирательных кампаний. Интригу усиливает то, что Путин во время весеннего визита в Бишкек не высказал открытой поддержки ни одному кандидату. И такой взгляд в сторону Москвы понятен: к России подавляющее большинство киргизстанцев относятся положительно, более 100.000 выходцев из этой страны стали гражданами России, и еще 600.000 живут и работают в РФ, причем их переводы на родину составляют треть (!) ВВП республики.

Впрочем, за последние несколько лет в Киргизии усилили позиции еще два международных игрока. И это не Штаты. О роли Китая и Саудовской Аравии читайте здесь: Киргизские выборы: Кого поддержит Москва?

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