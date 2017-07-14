Григорий Михайлов, , 16:56 — REGNUM

До президентских выборов в Киргизии осталось ровно 3 месяца. 15 октября 2017 года граждане должны будут решить, кто станет управлять страной следующие 6 лет. Число кандидатов в президенты Киргизии уже превысило 20 человек и, поскольку прием заявок продлится еще месяц, финальное число претендентов может оказаться выше 50. Ничего удивительно. На прошлых президентских выборах, прошедших в Киргизии в 2011 году, кандидатами зарегистрировалось 83 человека. В этом году значительная часть претендентов отсеется когда дело дойдет до обязательного взноса в 1 млн сомов (14 200 долларов).

Лидеры

На данный момент наиболее активно предвыборную кампанию ведут два кандидата — лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов и премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Первый готовился к выборам последние несколько лет и теперь последовательно вводит в игру новые резервы. На второго, после решения президента сделать его преемником, начала работать большая часть административного ресурса, включая государственные СМИ.

В плане СМИ Жээнбеков оказался в роли догоняющего. Последние годы глава партии «Республика» работал над имиджем и популярностью, что принесло свои плоды. По данным на февраль этого года (более свежих, увы, нет) к Бабанову положительно относилось 80% опрошенных киргизстанцев, отрицательно — 16%. Жээнбекову предстоит за короткий срок попытаться догнать конкурента (его показатели в начале года выглядели слабее (45% положительно, 36% — отрицательно).

Еще примечательнее выглядят довольно спорные данные (тоже за февраль 2017 года) соцопроса, проведенного SIAR Consult. Согласно исследованию, в феврале за Бабанова на президентских выборах были готовы отдать голос 38% избирателей, а за Жээнбекова — 3%.

Внешний фактор

Утверждение о том, что «Москва сделала ставку на одного конкретного кандидата и на других не смотрит» совершенно не соответствует действительности. Москва наблюдает за предвыборной гонкой и выбирает из наиболее сильных и успешных кандидатов.

За последние месяцы столицу России посетили, либо встретились с московскими посланниками в Бишкеке, большинство серьезных претендентов на киргизский престол. Подобные контакты — норма. С наиболее сильными кандидатами регулярно встречаются не только российские дипломаты и чиновники, но и их коллеги из США, стран ЕС, КНР, Турции, Казахстана, Узбекистана, Японии и т.п. Естественно, что эти встречи не афишируются.

Российская тема на нынешних выборах в Киргизии является одной из ключевых. Пиарщики большинства кандидатов пытаются доказать избирателям, что именно их кандидат наиболее любим и ценим Москвой и лично Владимиром Путиным.

Для киргизстанцев позиция Россия важна по нескольким причинам:

по данным соцопросов, профинансированных США, 4/5 населения Киргизии относятся к России положительно

около 600 тысяч мигрантов живут и работают в России — их переводы растут и составляют около 1/3 ВВП республики.

более 100 000 выходцев из Киргизии уже приобрели российское гражданство, но сохранили связь со своими родственникам на родине.

русский язык является официальным, а российское телевидение — весьма популярно в стране.

Из крупных региональных игроков Москва традиционно проявляет наиболее плотный интерес к политическим процессам в Киргизии.

Поддержкой Москвы эти годы пользовался нынешний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, однако его срок заканчивается и на второй он пойти не может. Завтра, 15 июля, в Бишкеке состоится съезд президентской партии СДПК, на котором, как ожидается, делегаты поддержат выдвижение в президенты от «партии власти» нынешнего премьера, Сооронбая Жээнбекова.

Вопрос «кого поддержит Москва» на выборах обсуждается в Киргизии уже около полугода. Энтузиасты внимательно наблюдали за поведением Владимира Путина, когда тот приезжал весной в Бишкек — любой его жест толковался как признак симпатии к будущему преемнику. Впрочем, глава России проявил симпатию лишь к подаренному жеребцу, прошептав ему что-то на ухо и улетел. Местные конспирологи были разочарованы.

Предполагалось, что в недавней поездке Алмазбека Атамбаева в Россию киргизский президент будет обсуждать кандидатуру преемника с главой России. В киргизской прессе размах приема, оказанного Атамбаеву, был подан как признак поддержки инициатив киргизского президента Москвой. При этом журналисты чаще всего не упоминали, что Атамбаев прилетел в Москву с государственным визитом — такую поездку любой глава республики может совершить в другую страну лишь один раз и подобное мероприятие всегда проводится на высшем уровне.

Владимир Путин от публичной поддержки кого-либо из киргизских кандидатов воздержался. При этом Киргизии окончательно списали 240 млн. долл. долга, а ее гражданам разрешили ездить по РФ используя киргизские водительские права.

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Отстраняясь от публичной поддержки кандидатов, Москва внимательно следит за событиями в Киргизии, стараясь поддерживать хорошие отношения с широким спектром политиков в стране. Это касается далеко не только проправительственных персонажей, но и представителей практически всех политических сил. При выборе контактов приоритет отдается людям адекватным, энергичным, способным выполнять взятые на себя обязательства и не генерирующим новых проблем. Подобные люди на просторах СНГ, увы, редкость.

Россия, как крупный геополитический игрок, предпочла бы не допустить усиления в Средней Азии позиций конкурентов. Особенно тех, с которыми сейчас у нее складываются не самые лучшие отношения. Последние годы в этом смысле для России в Киргизии были удачными — США вывели свою военную базу, часть финансируемых за счет западных средств некоммерческих организаций закрылись. Политические организации, ориентированные на запад, не смогли добиться заметных успехов.

Впрочем, за это же время в Киргизии заметно усилил свои позиции Китай и исламисты. Если с Китаем у РФ сейчас сложились нормальные отношения, то с представителями Саудовской Аравии дела обстоят сложнее. Причиной тому в корне отличающиеся подходы к решению сирийской проблемы (Саудовская Аравия финансирует противников Башара Асада), а также тесная связь саудитов с главным геополитическим соперником России — США.

Понимая опасения Москвы, киргизские политики указывают на слабые стороны друг друга. Вероятного будущего премьера Сапара Исакова упрекают в тесных связях с США, премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову ставят в вину близкие контакты с саудитами, с которыми работает его брат-дипломат Жусупбек Шарипов.

Представители Саудовской Аравии, к слову, действительно нарастили усилия в регионе. В Таджикистане они успешно вытесняют своего основного соперника — Иран, в Киргизии обещают выделить около 350 млн долларов «на реализацию проектов». Есть вероятность, что именно инвесторы из Саудовской Аравии могут зайти в крупнейший в стране международный аэропорт «Манас».

Достается от конкурентов и другим политикам, кого-то критикуют за национализм, кого-то за излишнюю религиозность, а кому-то ставят в вину молодость и недостаток опыта.

К слову, из последних событий, оказавших влияние на отношение Кремля к киргизским политикам, можно выделить реакцию киргизских элит на появление информации о возможности отправки киргизстанцев в Сирию. Практически все кандидаты предпочли отмолчаться. С прагматической точки зрения реакция понятна, но у некоторых «башен Кремля» позиция политиков «наша хата с краю» вызвала недоумение.

В целом Киргизия в Москве в первую очередь рассматривается как потенциальный источник рисков дестабилизации, как внутренней, так и инициированной извне. России важно сохранение в Киргизии стабильности, отсутствие потрясений, массовых волнений, межэтнических столкновений и прочих ЧП.

Москва готова продолжать оказывать помощь местным силовикам в борьбе с религиозным экстремизмом и угрозами террористического характера. Рост влияния нетрадиционных течений ислама и усиление на территории Средней Азии работы их проповедников воспринимается негативно. Все, что приводит к дестабилизации Киргизии и, потенциально, региона, Москва воспринимает как угрозу собственным интересам.

Совместные экономические проекты, в том числе и членство Киргизии в ЕАЭС, как минимум отчасти воспринимаются через призму той же безопасности. Считается, что дешевле и проще поддержать экономику Киргизии и помочь ей расти, чем оставить страну без поддержки, а потом за собственный счет разгребать обломки, принимать беженцев и бороться с новыми угрозами.

Итоги выборов в Киргизии станут известны в ноябре. К управлению страной новый президент фактически приступит уже в новом, 2018 году. Если выборы удастся провести в срок и без потрясений — это станет хорошим знаком для страны. Практики мирной передачи власти в рамках закона республике сильно не хватает.

Стабильность и предсказуемость потребуются президенту Киргизии, кто бы им не стал, ведь перед ним встанет значительный набор проблем — экономика, политика, безопасность, медицина, культура и образование.