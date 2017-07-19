Трамп раскритиковал СМИ за «фальшивые новости» о второй встрече с Путиным

Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Сообщения американских СМИ о второй, неофициальной, беседе президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге вызвали возмущение главы Белого дома. Своё отношение к публикациям Трамп высказал в своём микроблоге в Twitter.

«Фальшивые новости о секретном ужине с Путиным — это уже «болезнь». Все лидеры G20 вместе с супругами были приглашены канцлером Германии. Пресса знала!», — написал Дональд Трамп.

Он добавил, что «фейковые новости становятся всё более и более бесчестными». «Даже ужин, устроенный для лидеров топ-20 в Германии, представлен зловещим!», — отметил президент США.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что лидеры России и США помимо официальных переговоров на полях саммита G20 в Гамбурге провели ещё одну встречу, о которой ничего не сообщалось.

Глава международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал в интервью Bloomberg, что главы двух государств беседовали около часа в присутствии одного лишь переводчика Владимира Путина. Отмечалось, что отсутствие переводчика с американской стороны было нарушением протокола национальной безопасности.

Позднее представитель Белого дома заявил журналистам, что Трумп и Путин провели «краткую беседу» по окончании ужина глав государств, однако её нельзя рассматривать как «вторую встречу» двух лидеров.

При этом представитель администрации США отверг обвинения в попытке скрыть информацию о встрече, назвав подобные заявления «лживыми и абсурдными». Тот факт, что в беседе не участвовал переводчик американского лидера, в Белом доме объяснили тем, что тот не владел русским языком.

Какие именно темы обсуждались во время второй беседы двух лидеров, ни один из источников не сообщил.