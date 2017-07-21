Песков о поездке Путина в «Сириус»: Дети зададут вопросы, которые захотят

Москва, , 15:19 — REGNUM Воспитанники образовательного центра «Сириус» в Сочи смогут задавать президенту РФ Владимиру Путину любые вопросы, которые они захотят. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва».

«Там в принципе целый выпуск, 900 или более детей будет находиться, — говорит представитель Кремля. — Какие вопросы детишки захотят, такие и будут задавать. Ещё этим телеканал занимается, они собирают вопросы в социальных сетях. Ну, какие-то, видимо, лучше, если им удастся, если у них будет время, они озвучат».

При этом Песков добавил, что встреча Путина с воспитанниками образовательного центра займет как минимум два часа.

«Каких-то четко заданных временных рамок нет и быть не может», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля глава РФ Владимир Путин посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи для одаренных детей.

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