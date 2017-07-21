В центре «Сириус» готовятся встретить Владимира Путина

Сочи, Краснодарский край, , 09:37 — REGNUM Подготовка к визиту российского президента Владимира Путина ведется в образовательном центре «Сириус» (Сочи), передает 21 июля Russia Today.

Глава государства посетит заведение, работу которого он курирует лично, 21 июля. Подготовку ведут воспитанники, создавшие презентации из различных областей знаний (в том числе медицина и космос).

Так, есть разработка по созданию оранжерей для лунно-космической базы. Также ребята предложили усовершенствовать кремниевые солнечные панели. Кто-то работал над проектом улучшения беспилотных автобусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подготовка к визиту Путина в «Сириус» идет уже давно. В преддверии этой встречи школьники из Владивостока озвучили вопросы президент.

Одним из наиболее актуальных оказался вопрос Единого государственного экзамена. Самый юный воспитанник хотел бы подружиться с детьми российского президента.

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