Киев, , 11:53 — REGNUM Власти Российской Федерации совершают «большую историческую ошибку», отказываясь от переговоров с представителями Украины. Об этом сообщил бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию «Корреспондент.net».

"Сейчас российская власть игнорирует Украину и делает большую историческую ошибку, — говорит украинский политик. — Игнорировать народ с такой историей — это просто неуважение, и свидетельствует о низкой интеллектуальной культуре».

Кравчук напомнил, что когда в России президентом был Борис Ельцин, то властям Украины удавалось «договариваться и вести дискуссии» с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года на Украине был совершен государственный переворот, который поддержали США и ЕС. После незаконной смены власти Крым вышел из состава Украины и по результатам референдума вернулся в состав РФ. Донбасс также провозгласил независимость. Были образованы два новых государства: Донецкая и Луганская Народные Республики.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальйоны против мирных жителей Донбасса.

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