Луганск, , 12:31 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ).

«Задержанным является гражданин Украины, ранее судимый за разбой и грабежи, Руслан Донич, — говорится в сообщении. — В феврале текущего года он был завербован спецслужбами Украины и переброшен в город Луганск для выполнения поставленных ему задач».

По данным ведомства, диверсант должен был осуществить теракт в ресторане «Дружба» в центре Луганска. Попытка кровавой акции была предотвращена силовиками ЛНР.

«Его (диверсанта) задержание стало результатом спланированной МГБ спецоперации, — добавили в пресс-службе. — В настоящее время он дает показания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.