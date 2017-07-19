В ЛНР задержан диверсант, подозреваемый в подготовке теракта

Луганск, 19 июля 2017, 12:31 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ).
«Задержанным является гражданин Украины, ранее судимый за разбой и грабежи, Руслан Донич, — говорится в сообщении. — В феврале текущего года он был завербован спецслужбами Украины и переброшен в город Луганск для выполнения поставленных ему задач».
По данным ведомства, диверсант должен был осуществить теракт в ресторане «Дружба» в центре Луганска. Попытка кровавой акции была предотвращена силовиками ЛНР.
«Его (диверсанта) задержание стало результатом спланированной МГБ спецоперации, — добавили в пресс-службе. — В настоящее время он дает показания».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.
Новые украинские власти направили ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.