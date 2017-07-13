Экс-премьер-министр Украины не может вернуться в страну из-за «террора»

Москва, , 10:22 — REGNUM Украину в ближайшее время ждут серьезные политические перемены, так как режиму Петра Порошенко осталось «недолго». Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете «Известия».

"Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, — сказал Азаров. — Вскоре возможны перемены».

Сам бывший премьер-министр серьезно думает о том, чтобы вернуться на Украину, но пока это невозможно из-за ситуации в стране, где процветает «террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией».

«Мне хотелось бы вернуться, — говорит Азаров. — У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае».

При этом политик добавил, что он не думает о каких-то должностях, а думает о том, чтобы в стране восстановился конституционный порядок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года на Украине был совершен госпереворот, который поддержали США и ЕС. После госпереворота Крым вышел из состава Украины и по результатам референдума вернулся в состав РФ. Донбасс также провозгласил независимость. Были образованы два новых государства: Донецкая и Луганская Народные Республики.