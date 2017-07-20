СМИ: Трамп закроет программу ЦРУ по поддержке «повстанцев» в Сирии

Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Программа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по оказанию поддержки так называемой «умеренной оппозиции» в Сирии в ближайшее время будет закрыта. Такое решение принял глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По словам источников, данная программа начала действовать еще в 2013 г. при президенте США Бараке Обаме и была нацелена на то, чтобы «оказать давление» на главу Сирии Башара Асада. Однако после того, как Российская Федерация развернула военные силы в Сирии, эффективность программы была поставленна под сомнение.

Источники газеты считают, что завершение програмы ЦРУ свидетельствует о заинетерсованности Трампа в том, чтобы найти пути взаимодействия с РФ по Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля 2017 г. в юго-западной части Сирии вступило в силу соглашение о перемирии. Данное предложение на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге одобрили президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин.

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