Для кандидатов в губернаторы Свердловской области борьба еще не окончена

Екатеринбург, , 21:12 — REGNUM У выдвинутых кандидатов в губернаторы Свердловской области по сей день есть возможность обращаться к местным депутатам для поддержки в прохождении так называемого муниципального фильтра, заявил член рабочей группы по контролю за выборами губернатора Свердловской области Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий.

Так, телефонный обзвон муниципалитетов показал, что в Невьянске, Пелыме, Верхней Салде, Первоуральске и в других муниципалитетах есть депутаты, еще не оказавшие поддержку ни одному из выдвинутых кандидатов. По оценке Общественной палаты, речь идет о десятках местных депутатов.

Этап подачи документов кандидатами для регистрации на выборах губернатора Свердловской области завершается 26 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля на пресс-конференции в Великом Новгороде председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова заявила, что ни один из кандидатов партии «Яблоко» не может преодолеть муниципальный фильтр.

Необходимое число подписей в поддержку своего выдвижения не могут набрать кандидаты «Яблока» ни в Новгородской, ни в Свердловской, ни в Ярославской областях.

«Чинятся препятствия со стороны областных и краевых администраций», — отметила Эмилия Слабунова.

Однако Глава ЦИК Элла Памфилова отвергла претензии «Яблока», в том числе и по муниципальному фильтру.

Она назвала политически нечистоплотным и профессионально несостоятельным заявление партии «Яблоко» о «покрывательстве председателем Центризбиркома муниципального фильтра» на выборах.

«Я вообще не хотела реагировать на данное заявление партии. Слабых не бьют, а партия сейчас ослаблена, и там идут внутренние разборки… На мой взгляд, это заявление профессионально несостоятельное и политически нечистоплотное», — заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду, 19 июля.

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