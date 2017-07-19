ЛНР: Теракт в Луганске готовили силы специальных операций ВСУ

Луганск, , 17:23 — REGNUM Самодельное взрывное устройство, подготовленное для теракта в сауне ресторанного комплекса «Дружба» в столице Луганской Народной Республики, хранилось в одном из заброшенных домов столицы. Об этом сегодня, 19 июля, сообщил сотрудник пресс-службы Министерства государственной безопасности ЛНР.

Ранее задержанный Руслан Донич рассказал работникам МГБ ЛНР, что планировал совершить террористический акт в ресторанном комплексе «Дружба» в Луганске, целью которого, в том числе, должны были стать иностранцы. Он также сообщил, что теракт «заказал начальник отдела разведки 8-го полка специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины».

«В ходе проведения следственного эксперимента украинский диверсант указал первое место закладки самодельного взрывного устройства, которое позже по заданию спецслужб было установлено на входе в сауну «Камелот», — сообщили в МГБ.

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«Тайник, из которого Руслан Донич забрал самодельное взрывное устройство по заданию начальника отдела разведки 8-го полка специального назначения ССО ВСУ Павла Балова, находился в одном из заброшенных домов Луганска», — уточнили в профильном ведомстве.

В Министерстве также сообщили, что провели еще один следственный эксперимент, в ходе которого украинский диверсант рассказал о том, как он осуществил закладку данного взрывного устройства в камин на входе в сауну «Дружбы».

Напомним, что в Луганске задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в подготовке теракта.

«Задержанным является гражданин Украины, ранее судимый за разбой и грабежи, Руслан Донич. В феврале текущего года он был завербован спецслужбами Украины и переброшен в город Луганск для выполнения поставленных ему задач», — сообщил сотрудник спецслужбы.