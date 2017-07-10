В выборах губернатора Ярославской области примут участие пять кандидатов

Ярославль, , 18:09 — REGNUM Избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала пятерых претендентов на губернаторское кресло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

10 июля Избирательная комиссия Ярославской области приняла решение о регистрации пятерых кандидатов на должность губернатора Ярославской области. Претендентами на пост главы региона стали:

Сергей Балабаев — 1971 года рождения, депутат Ярославской областной думы, в 2000—2004 — депутат муниципалитета Ярославля, в 2005—2013 — заместитель руководителя Управления Федеральной Антимонопольной Службы по Ярославской области, в 2013 — генеральный директор ОАО «Яргорэлектротранс», житель Ярославля, выдвинут партией «ПАРНАС».

Андрей Ватлин — 1986 года рождения, депутат собрания представителей Переславского района Ярославской области, руководитель отдела развития ООО «Фора-консалтинг», параллельно является кандидатом в депутаты Ярославской областной думы на дополнительных выборах по избирательному округу № 9, житель деревни Красногор Ярославской области, выдвинут ЛДПР.

Дмитрий Миронов — 1968 года рождения, врио губернатора Ярославской области, С 1990 по 2013 год проходил службу на различных должностях в КГБ СССР и органах государственной охраны Российской Федерации, в 2013—2014 — помощник, а в 2015—2016 заместитель Министра Внутренних Дел России, житель города Москва, выдвинут «Единой Россией».

Михаил Парамонов — 1955 года рождения, депутат Ярославской областной думы, в 1996—2000 — председатель Рыбинского совета депутатов, в 2008—2013 — депутат Ярославской областной думы, в 2015—2016 — депутат муниципального совета Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области, житель города Рыбинск Ярославской области, выдвинут КПРФ

Кирилл Панько — 1980 года рождения, безработный, экс-помощник депутата Государственной Думы России, житель города Вологда, выдвинут партией «Коммунисты России».

Все кандидаты на пост главы региона имеют высшее образование, трое прописаны в Ярославской области. Все, кроме Кирилла Панько и Андрея Ватлина, имеют определённую известность среди жителей Ярославской области. Сергей Балабаев и Михаил Парамонов родились в Ярославской области, Кирилл Панько — в Вологде, Дмитрий Миронов — в Хабаровске, а Андрей Ватлин в Москве.

Все зарегистрированные кандидаты предоставили в облизбирком подписи «муниципального фильтра» — подписи избранных глав и депутатов муниципального уровня. Данные подписи были проверены рабочей группой, и признаны достоверными.

Кандидат в губернаторы от партии «Яблоко» бывший заместитель главы региона Олег Виноградов не сдал в комиссию подписи муниципального фильтра, в связи с чем его кандидатура не будет зарегистрирована. Соответствующее решение облизбирком планирует принять 11 июля.

Выборы губернатора Ярославской области состоятся 10 сентября 2017 года, это будут первые в ярославской области выборы главы региона с 2003 года.