Улучшить отношения России и США на самом деле мешает боязнь Трампа?

Москва, , 02:57 — REGNUM Принцип взаимности в дипломатии должен присутствовать совершенно чётко и ясно. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя блокировку дипломатической собственности России в США.

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«Не важно, Российская это Империя, Советский ли это Союз или Россия сегодняшняя с Америкой, принцип взаимности в дипломатии должен присутствовать совершенно чётко и ясно. Если уж они пошли на такие меры в своё время, нам надо было идти и арестовывать немедленно. Делать это сейчас ещё не поздно, а не опять грозить из-за угла», — отметил парламентарий.

«Когда тебе один человек говорит: «Мы вас задушим, завтра же напустим на вас всех собак, и европейских, в том числе», а другой говорит: «А я улучшу отношения», а теперь… Ну не случилось, и не только потому что его «повязали», а потому что он ещё и боится, — добавил Леонид Калашников. — И хватит тогда, надо действовать другими методами, обычными политическими — арестовать собственность, дипломатов выслать».

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ появились данные, что нынешняя администрация США не будет возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой заблокировали при предыдущим президенте Бараке Обаме, без получения «чего-то взамен». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это «грабежом средь бела дня».