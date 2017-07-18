Белый дом не стал комментировать конфликт вокруг дипсобственности РФ в США

Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Официальный представитель Белого дома США Шон Спайсер отказался комментировать ситуацию с российской дипломатической собственностью в США. Об этом он заявил сегодня, 17 июля, на регулярном брифинге.

Спайсер сказал, что не будет комментировать ситуацию с блокировкой российской дипломатической собственности.

«Я бы адресовал вас в Госдепартамент. В нашей стране сейчас госсекретарь занимается этим вопросом», — ответил Спайсер на просьбу прокомментировать ситуацию с российской дипсобственностью.

Также журналисты спросили Спайсера, обсуждал ли президент США Дональд Трамп с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопрос о дипсобственности на их первой встрече в Гамбурге (Германия).

«Не знаю. Я не уверен, что они это обсуждали», — ответил представитель Белого дома.

Напомним, российские власти в жесткой форме потребовали вернуть дипломатическую собственность РФ, которая была заблокирована властями США.

В СМИ появилась информация о том, что нынешняя администрация не намерена возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Хусейна Обамы, без получения «чего-то взамен».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым выдвижение Вашингтоном каких-либо условий для возвращения российской дипсобственности в США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал блокировку дипсобственности РФ в США — «грабежом средь бела дня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года президент Обама подписал очередной пакет антироссийских санкций из-за якобы «вмешательства России» в выборы президента США и «давления на американских дипломатов, работающих в России».

Одним из пунктов этих санкций была блокировка двух жилых комплексов — так называемых дач постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне. Эти объекты являются российской дипломатической собственностью.