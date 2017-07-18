Конгресс США запросил доклад Пентагона о военном сотрудничестве РФ и Сербии

Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Палата представителей Конгресса США запросила у Министерства обороны доклад о военном сотрудничестве России и Сербии. Об этом сообщил член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энджел.

Запрос в Пентагон направлен в соответствии с Законом о национальной обороне и отражает обеспокоенность американских законодателей «тем выбором, который делает Белград в военных вопросах и вопросах безопасности», заявил Энджел агентству Sputnik.

Конгрессмен напомнил, что российская сторона недавно безвозмездно передала Сербии вооружение на общую сумму 600 млн долларов, в том числе шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 бронемашин БРДМ-2, а теперь Белград намерен закупить и комплексы ПВО С-300.

По словам Энджела, Конгрессу необходимо внимательно проанализировать российско-сербские отношения в оборонной сфере и оценить все их возможные последствия в контексте политики безопасности США и участия Сербии в программе НАТО «Партнёрство ради мира».

Как сообщало ИА REGNUM, Белград официально декларирует политику сохранения нейтралитета в военной сфере. При этом в 2016 году Сербия ратифицировала Индивидуальный план партнёрства с НАТО (Individual partnership action plan), получив таким образом статус одного из основных партнёров НАТО вне блока. Войскам НАТО предоставлена свобода передвижения в Сербии, а военнослужащие альянса имеют дипломатический иммунитет на территории страны.

Одновременно с этим последние несколько лет Сербия наращивает военное сотрудничество с Россией, в том числе участвуя в совместных учениях, что вызывает недовольство в Вашингтоне и Брюсселе.

В МИД и Агентстве по военной безопасности Сербии неоднократно напрямую заявляли, что на Белград оказывается серьёзное внешнее давление с целью заставить власти республики отказаться от военного нейтралитета, а также «сбалансировать свою внешнюю политику» и присоединиться к санкциям Запада в отношении России.

Напомним, именно США весной 1999 года организовали и возглавили агрессию НАТО против Югославии, результатом которой стали массовые жертвы среди её гражданского населения, её уничтожение как целостного государства, отчленение Косово от Сербии с последующим изгнанием сербского населения из края и разрушением многовековых памятников сербской православной церкви и культуры.

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