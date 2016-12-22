Россия дарит Сербии танки и истребители

Белград, , 18:18 — REGNUM Российская Федерация в рамках военно-технической помощи Сербии передаст этой стране шесть истребителей МиГ-29 и несколько десятков единиц бронетехники. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил премьер-министр Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Вучич рассказал, что Россия передаст Сербии в дар шесть истребителей МиГ-29. «Причем первые фазы их модернизации будут стоить нашему государству от 180 до 230 миллионов евро. Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше 600 миллионов евро», — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, по словам Вучича, Россия подарит Сербии 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, вооруженные станковыми пулеметами. Также Вучич подчеркнул, что Москва и Белград работают над трехлетними и пятилетними планами военно-технического сотрудничества.

В стадии обсуждения находятся варианты передачи этой военной техники сербской стороне. Есть вариант сразу передать военную технику Сербии, где позже она пройдет модернизацию. Второй вариант — модернизировать истребители в России, а затем передать их Сербии.

Ожидается, что договор о передаче военной техники будет подписан 23 декабря.