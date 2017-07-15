Госдеп: Граждане Турции защитили демократию в 2016 г

Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Граждане Турции защитили демократию, противостоя попытке переворота в 2016 г. Об этом, как передает агентство «Анадолу», говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хизер Науэрт.

«США выражают признательность за храбрость тех, кто вышел на улицы для защиты прав и свобод своего демократического общества», — отмечается в сообщении.

В сообщении Науэрт также говорится, что США подтверждают свою приверженность демократии в Турции и демократическим институтам, соболезнуют родным и близким тех, кто погиб или был ранен во время попытки переворота.

Как ранее передавало ИА REGNUM, попытка госпереворота в Турции была совершена ночь с 15 на 16 июля 2016 г. После этого в стране был введён режим чрезвычайного положения. На данный момент в стране арестовано уже более 150 тыс. человек, в том числе под стражей находятся 182 журналиста.

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