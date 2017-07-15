В Турции ещё 7 тысяч госслужащих уволены в связи с попыткой госпереворота

Анкара, , 04:09 — REGNUM Ещё семь тысяч турецких госслужащих уволены с должностей в связи с подозрениями в причастности к совершённой в июле 2016 года попытке госпереворота, передаёт издание Resmi Gazete.

Как сообщается, в числе отстранённых от службы — военнослужащие, сотрудники МВД и сил безопасности, юристы, медицинские работники и религиозные деятели.

Все эти лица подозреваются в причастности к деятельности «групп, организаций и структур, которые были признаны террористическими или ведущими деятельность против национальной безопасности».

В то же время сообщается, что несколько десятков человек, которые ранее были отстранены от государственной службы, в настоящее время восстановлены в правах.

Режим чрезвычайного положения на территории страны продолжает действовать.

Как передавало ИА REGNUM, попытка государственного переворота в Турции была совершена ночь с 15 на 16 июля 2016 года. После этого в стране был введён режим чрезвычайного положения, в рамках которого началась политическая чистка.

На сегодняшний день в стране арестовано уже более 150 тысяч человек, в том числе под стражей находятся 182 журналиста. 130 тысяч государственных служащих в связи с вынесенными постановлениями были уволены со своих мест без суда и следствия.

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