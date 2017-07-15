В Пакистане предотвратили террористическую атаку на пограничный пост

Исламабад, , 23:59 — REGNUM Силы безопасности Пакистана предотвратили террористическую атаку на пост пограничной службы с «афганской стороны границы», 14 июля сообщает Синьхуа.

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Два террориста-смертника были ликвидированы в северо-западной пакистанской Зоне племен в районе Хайбер, говорится в заявлении оборонного ведомства Пакистана.

В министерстве обороны сообщили, что в результате перестрелки получили ранения двое военнослужащих.

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Напомним, протяженность афгано-пакистанской границы составляет почти 2 тыс. 600 километров. Ранее в оборонном ведомстве Пакистана заявили, что на границе с Афганистаном началось строительство забора, чтобы остановить трансграничное перемещение вооруженных групп.

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