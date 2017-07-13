Президент ФРГ посетил военных бундесвера в Афганистане

Кабул, , 11:24 — REGNUM Франк-Вальтер Штайнмайер посещал Афганистан с официальным визитом семь раз в роли министра иностранных дел. Теперь 13 июля он, в роли президента Германии, приехал в Кабул, чтобы встретиться с военными бундесвера, пишет 13 июля Berliner Morgenpost.

Президент прибыл на военный полевой лагерь на окраине Мазари-Шарифа, где на сегодняшний день размещаются около тысячи военных бундесвера, входящих в контингент небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» по оказанию помощи правительственным силам Афганистана.

Он выразил благодарность немецким военным за их работу, подчеркнув, что они «заслужили уважение и признание»

Напомним, миссия началась 1 января 2015 года. Военнослужащие стран НАТО занимаются подготовкой и консультированием афганских силовых структур, чтобы дать отпор боевикам Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в случае их стремительного наступления.