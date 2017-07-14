Грузия: Лидеры ЕНД провели акцию у села Бершуети

Тбилиси, , 20:46 — REGNUM В противовес «Маршу грузин», который движение «Национальные» проводило в Тбилиси, активисты и лидеры «Единого национального движения» 14 июля провели акцию у села Бершуети Горийского района, у так называемой «оккупационной линии».

Как передают с места событий грузинские СМИ, в селе, где проходила акция, были усилены меры безопасности, мобилизованы подразделения полиции.

Вместе с лидерами ЕНД у «оккупационной линии» собрались единомышленники этой партии — рядовые граждане и представители оппозиционных нынешним властям политических партий и неправительственных организаций.

Причиной протеста соратников Михаила Саакашвили (который до сих пор остается неформальным лидером ЕНД) были события последнего времени, в результате которых «административная граница» между Грузией и Южной Осетией, по утверждению участников акции, была передвинута на 700 метров вглубь контролируемой центральным правительством Грузии территории. Речь идет о процессе установки пограничных знаков на границе между Грузией и Южной Осетией.

Лидеры ЕНД обвиняют в этом процессе как российские власти, так и нынешнее правительство Грузии, которое, по их оценке, своим бездействием пособничает России.

«Мы хотим показать всеми миру, что граждане Грузии не смирятся с ползучей оккупацией», — заявляли участники акции.

Читайте также: В Тбилиси прошел «Марш грузин»