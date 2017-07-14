В Тбилиси прошел «Марш грузин»

Тбилиси, , 20:39 — REGNUM В Тбилиси 14 июля прошел так называемый «Марш грузин». Как передает Общественное телевидение Грузии, участники акции собрались на территории между 24-й школой и Домом культуры железнодорожников и устроили шествие по проспекту Давида Агмашенебели к станции метро «Марджанишвили».

Организаторами акции стали члены движения «Национальные», одним из лидеров которого является Сандро Брегадзе. Подготовку к маршу Брегадзе и его соратники объявили давно и весь предыдущий период привлекали своих единомышленников к участию в нем.

Как писал Брегадзе на своей странице в соцсети Facebook, «Марш грузин» — это борьба патриотов с изменниками, народников с либералами, и если «Марш грузин» одержит победу, то страна пойдет национально-грузинским путем развития, в противном случае в Грузии воцарится разврат, измена, гомосексуализм, развернется борьба против церкви и веры».

Уже в ходе акции Сандро Брегадзе пояснил, что их главные требования — это срочное ужесточение миграционного законодательства, ужесточение процедур присвоения вида на жительство и гражданства Грузии иностранцам, пресечение незаконной деятельности иностранных преступников в Грузии и их депортация с территории страны.

Местом для проведения акции проспект Агмашенебели был выбран не случайно. Именно на этом проспекте столицы Грузии размещено больше всего иностранных, в основном турецких магазинов, кафе и ресторанов.

«Мы требуем исполнения закона и срочной депортации из Грузии всех нелегалов, иностранных преступников, которые незаконно находятся на территории нашей страны. Министерство внутренних дел призываем начать действенные массовые мероприятия по пресечению нелегальной преступной деятельности иностранцев, в основном это касается торговли наркотиками и проституции», — пояснил Брегадзе.

Еще одним требованием организаторов марша был запрет деятельности в Грузии «Единого национального движения», так как, по мнению Брегадзе и его соратников, именно эта партия повинна в том, против чего выступают участники акции.