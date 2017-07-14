МИД Китая: Смерть Лю Сяобо – не повод для вмешательства в дела страны

Пекин, , 15:43 — REGNUM Пекин призывает другие страны воздержаться от вмешательства во внутренние дела китайского государства под предлогом кончины правозащитника и нобелевского лауреата Лю Сяобо. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы обращаемся к соответствующим странам с призывом уважать правовой суверенитет Китая», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Гэн Шуан отметил, что речь идет о «неподобающих высказываниях», которые позволили себе некоторые официальные лица других государств. Их комментарии касались смерти правозащитника, который скончался от болезни, пояснил он.

Дипломат напомнил, что Китай является страной, где верховодит закон. Дело Лю Сяобо относится к категории внутренних процессов КНР, и другим странам не стоит озвучивать по этому поводу ненадлежащие точки зрения.

Представитель МИД отметил, что Лю Сяобо был осужден по обвинению в нарушении закона страны. За обнаружением у него онкологического заболевания последовали необходимые усилия по лечению «из соображений гуманности и в соответствии с законом».

Как сообщало ИА REGNUM, лауреат Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо скончался 13 июля в возрасте 61 года. В июне 2017 года он был освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание за подстрекательство к свержению государственной власти.

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